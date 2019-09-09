Son Dakika Haberleri: Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası sona erdi
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Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası sona erdi

49 dakika önce

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası sona erdi.

Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yanya kentinde gerçekleştirilen organizasyonda hafif kilo ümit erkek tek çifte (BLM 1x) kategorisinde yarışan Enes Yenipazarlı, Avrupa dördüncüsü oldu.

Hafif kilo ümit kadın tek çifte (BLW 1x) sınıfında mücadelen Mervenur Uslu, yarışı yedinci sırada bitirdi.

Ümit erkekler iki tekte (BM 2-) Aydın İnanç Şahin ile İsmail Ali Bekiroğlu, ümit erkekler dört tek dümencili (BM 4+) kategorisinde ise Ömer Sefa Polat, Emre Kubilay Oğuz, Derviş Kemal Özdemir, Gökhan Güven ve Toprak Ata Kıvrak'tan oluşan milli takım altıncı sırayı aldı.

Yunanistan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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