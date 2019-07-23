Son Dakika Haberleri: Avrupa 3.'sü Eda Nur Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti
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Avrupa 3.'sü Eda Nur Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti

2 saat önce

Polonya'daki U-15 Küçük Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü olan Eda Nur Ersoy Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Avrupa 3.'sü Eda Nur Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti, System.String[]
Polonya'daki U-15 Küçük Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü olan Eda Nur Ersoy Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Avrupa'da aldığı dereceyle öncelikle tüm Afyonkarahisarlılara ve Türkiye'ye büyük sevinç ve gurur yaşatan Eda Nur Ersoy'a antrenörü Yakup Yağcı ve babası Hasan Hüseyin Ersoy da ziyarette eşlik etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ülkemizi başarıyla temsil eden Eda Nur Ersoy'u Avrupa üçüncülüğünden dolayı tebrik ederek başarısında emeği olan antrenörü Yakup Yağcı ve babası Hasan Hüseyin Ersoy'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
Mehmet Zeybek, Eda Nur, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:58 Kaynak: İHA
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