Avrupa 3'üncüsü Tekvandocudan Başkan Kocamaz'a Ziyaret

İspanya'nın Valencia kentinde 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Şampiyonasında A Milli Takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Mersin Büyükşehir Belediye Spor Tekvando Takımı oyuncularından Özge Özbey Avrupa 3'üncüsü oldu.

İspanya'nın Valencia kentinde 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Şampiyonasında A Milli Takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Mersin Büyükşehir Belediye Spor Tekvando Takımı oyuncularından Özge Özbey Avrupa 3'üncüsü oldu.



Yıldızlar 51 kiloda Avrupa bronz madalya alan Özge Özbey ve tekvando takımı sporcuları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Ağustos ayında Ankara'da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar 44 kiloda Türkiye birincisi İmran Bayartan, 47 kiloda Türkiye birincisi Öykü Özbey, Ocak ayında Antalya'da gerçekleşen Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Gençler 49 kiloda Türkiye 2'ncisi Şenizcan Aras, Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Türkiye 2'ncisi ve Milli Takım seçmeleri birincisi Sinem Kalkan ile Antrenör Ercan Aldemir de katıldı.



Ziyarette sporcular ile sohbet eden Başkan Kocamaz, şampiyonları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kocamaz, "Kızlarımızı tebrik ediyoruz. İnşallah daha büyük başarılara imza atarsınız. Bizler sporun ve sporcularımızın her daim yanındayız. Özellikle verdiğimiz desteklerin böyle güzel geri dönüşleri olduğunu gördükçe mutluluk duyuyoruz. Mersin'de spor kültürünün oluştuğunu görmekten onur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Böyle güzel örneklerin gençlerimiz arasında giderek yaygınlaşmasını temenni ediyorum" dedi. - MERSİN

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