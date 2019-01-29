Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Popülizm Geleneksel Parti Dönemini Sona mı Erdirecek?

Avrupa'da Popülizm Geleneksel Parti Dönemini Sona mı Erdirecek?

24 dakika önce

İskoç gazeteci Andrew Neil ve İngiltere Eski Dışişleri Bakanı David Miliband, Avrupa para politikalarından Euro Bölgesi krizine, geleneksel partilerin popülist partiler karşısında verdiği varoluşsal sınavdan olası bir sosyal demokrat rönesansa Avrupa siyasetini masaya yatırıyor.

İskoç gazeteci Andrew Neil ve İngiltere Eski Dışişleri Bakanı David Miliband, Avrupa para politikalarından Euro Bölgesi krizine, geleneksel partilerin popülist partiler karşısında verdiği varoluşsal sınavdan olası bir sosyal demokrat rönesansa Avrupa siyasetini masaya yatırıyor…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:45 Kaynak: Youtube

Dışişleri Bakanı, İngiltere, Avrupa, Genel
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