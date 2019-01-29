Avrupa'da Popülizm Geleneksel Parti Dönemini Sona mı Erdirecek?
24 dakika önce
İskoç gazeteci Andrew Neil ve İngiltere Eski Dışişleri Bakanı David Miliband, Avrupa para politikalarından Euro Bölgesi krizine, geleneksel partilerin popülist partiler karşısında verdiği varoluşsal sınavdan olası bir sosyal demokrat rönesansa Avrupa siyasetini masaya yatırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:45 Kaynak: Youtube
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