Avrupa'da Sokaklarda Neden Evcil Hayvan Yok?
1 saat önce
Fransa'da her yıl yaklaşık 100 bin evcil hayvan sahiplerince terk ediliyor.
Fransa
'da her yıl yaklaşık 100 bin evcil hayvan sahiplerince terk ediliyor. Buna rağmen Fransa'da sokaklarda sahipsiz hayvanlarla karşılaşmıyoruz. Peki artık sürekli bir yuvası olmayan binlerce hayvan nerede, hangi koşullarda yaşıyor?…
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:46 Kaynak: Youtube
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