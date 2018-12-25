Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Sokaklarda Neden Evcil Hayvan Yok?

Avrupa'da Sokaklarda Neden Evcil Hayvan Yok?

1 saat önce

Fransa'da her yıl yaklaşık 100 bin evcil hayvan sahiplerince terk ediliyor.

Fransa'da her yıl yaklaşık 100 bin evcil hayvan sahiplerince terk ediliyor. Buna rağmen Fransa'da sokaklarda sahipsiz hayvanlarla karşılaşmıyoruz. Peki artık sürekli bir yuvası olmayan binlerce hayvan nerede, hangi koşullarda yaşıyor?…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/25/avr...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:46 Kaynak: Youtube

Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık

Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:47:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Sokaklarda Neden Evcil Hayvan Yok?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]