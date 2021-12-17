Üye Girişi
Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor - Son Dakika

Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor

17.12.2021 10:33
Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor

Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına alırken, okulları açık tutmak amacıyla 5-11 yaş arası çocukları Kovid-19'a karşı aşılamayı hızlandırdı.

Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına alırken, okulları açık tutmak amacıyla 5-11 yaş arası çocukları Kovid-19'a karşı aşılamayı hızlandırdı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da yüksek enfeksiyon oranlarının görüldüğü 5-11 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısını onayladı. Aşının, 12 yaşın üzerindekiler için uygulanandan daha düşük bir dozda yapılacağı bildirildi.

Bunun ardından AB'de yaklaşık 27 milyon çocuğun bulunduğu söz konusu yaş aralığı için pek çok ülke harekete geçti. Böylece artan vaka sayıları içerisinde önemli yer tutan çocuklara bağışıklık kazandırılması, genel artışın kontrol altına alınması ve eğitime ara verilmemesi hedeflendi.

Avusturya'da başkent Viyana başta olmak üzere bazı iller, EMA'nın tavsiyesinden de önce 5-11 yaş grubundaki çocukları aşılamaya başladı.

15 Kasım'da Viyana'da ilk olarak 200 çocuğun aşılanmasıyla pilot bir proje başlatıldı. 25 Kasım'dan itibaren ise bu, ülke geneline yayıldı.

Avusturya'nın ardından Macaristan, Yunanistan, İspanya, Almanya gibi ülkelerde hızla yayılan Omicron varyantı hakkındaki endişeler nedeniyle ebeveynlerden güçlü bir talep olduğu yerel basına yansıdı.

Macaristan

Macaristan'da 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına 14 Aralık'ta başlandı.

Ülke genelinde belirlenen 77 hastanede çocuklara aşı uygulaması devam ederken, 38 bin çocuğun aşı kaydının yaptırıldığı açıklandı.

Yunanistan

Yunanistan'da 5-11 yaş grubu çocuklara Kovid-19 aşı uygulaması 15 Aralık'ta başladı. Bu yaş grubu için şimdiye dek 30 binin üzerinde randevu alındı.

Yunanistan, çocuklar için Pfizer-BioNTech'ten 60 bin doz aşı temin etti. Ocak 2022'de yeni aşı alımının yapılması ile daha çok çocuk randevu alabilecek.

Aşılar, çocuk hastanelerinde ve çocuklara hizmet verecek belirli aşı merkezlerinde uygulanacak.

İspanya

İspanya'da da 5-11 yaşları arasındaki çocuklara Kovid-19 aşılaması 15 Aralık'tan itibaren başladı.

Ülkede bu yaş grubunda, toplam nüfusun yüzde 7'sine denk gelen 3,3 milyon çocuk olduğu belirtilirken, bazı özerk yönetimler hastanede, bazıları da okullarda aşılama yapılması kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı, ilk etapta 1,3 milyon doz Pfizer-BioNTech Kovid-19 çocuk aşısı alındığını, gelecek ay 3 milyon doz daha geleceğini açıkladı.

Bakanlık, ocak sonuna kadar 5-11 yaşlarındaki çocukların tamamına ilk doz aşının yapılmasının planlandığını duyurdu. Bu yaş aralığında ikinci doz aşılama aralığının ise 8 hafta olduğu bildirildi.

Fransa

Fransa ise 15 Aralık'tan itibaren 5-11 yaş grubunda sağlık açısından "riskli" olarak değerlendirilen çocukların aşılamasına başladı. Bu, yaklaşık 360 bin çocuğa karşılık geliyor.

Ülkede 20 Aralık'tan sonra da 5-11 yaş grubundaki tüm çocuklara aşılanması çalışması yapılması planlanıyor.

Almanya

Almanya'da, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) 9 Aralık'ta Pfizer-BioNTech'in aşısını söz konusu yaş grubu için tavsiye etti.

STIKO şimdiye kadar mevcut olan tüm verileri değerlendirdikten sonra çeşitli hastalıkları olan 5-11 yaşındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını tavsiye etme kararı aldı.

Ayrıca kendilerini aşıyla koruyamayan insanlarla temasta olan çocukların da aşı yaptırmaları önerildi.

Herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaşlarındaki çocuklara da doktor tavsiyesi ve ebeveynin talebiyle Kovid-19 aşısının uygulanabileceği kaydedildi. STIKO söz konusu yaş grubu için aşının güvenirliği hakkında daha fazla veri ve diğer bulgular elde edildiğinde derhal bunu inceleyerek gerektiğinde tavsiyesini güncelleyebilecek.

İsviçre

İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen Swissmedic, 10 Aralık'ta 5 ila 11 yaşındaki çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi.

Ancak aşılamanın Ocak 2022'nin ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

Belçika

Bu hafta 336 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı teslim alan Belçika'nın Ocak 2022'de ek 636 bin doz daha alması bekleniyor.

Hükümet, 5-11 yaşındakiler arasında aşı kampanyasını resmi olarak başlatmadan önce, Sağlık Konseyinin tavsiyelerini bekliyor. Dün akşam, hükümet bu konuyla ilgili bir toplantı yaptı ancak bakanlıklar arası bir konseyin son kararını 20 Aralık'ta açıklaması öngörülüyor.

İngiltere'nin de konuyu değerlendirdiği, Noel'den önce karar alacağı tahmin ediliyor.

ABD'de 3 Kasım'da söz konusu yaş aralığındaki çocukları aşılamaya başlamış, şimdiye kadar 5 milyondan fazla çocuğu aşılamıştı.

Togo Cumhuriyeti, Aralık, Pfizer, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:50 Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
10:50 Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu
10:45 Aleyna Tilki, hapis cezası aldı! Havalimanında olay çıkarıp güvenlik görevlisine hakaret ve küfür etmişti
10:37 Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu
10:37 Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında
10:33 Ünlü boksörün maç öncesi önemli kararı: Kız arkadaşıyla birlikte olmayacak
10:29 "Yok Oluş" albümü ilk sıralara yükseliyor! Nesilleri tükenirken son bir seda bıraktılar dünyaya
10:23 Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik
10:19 Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak
10:16 Sıra memur zammında! "Ek zam ve refah payı uygulaması derhal hayata geçirilmeli!"
Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocakta seferler bitiyor Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocakta seferler bitiyor         
11:01
Eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi de öldürdü Eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi de öldürdü         
10:56
Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu         
10:50
Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü! Sudan'ın Darfur bölgesinde kan durdurulamıyor! Kabile çatışmalarında 199 kişi öldürüldü!         
10:25
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:08:33. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement