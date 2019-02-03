Avrupa Açık Judo Kupası'nda Kübranur Esir Beşinci Oldu
1 saat önce
İSTANBUL / DHAJudoda Avrupa Açık Kupaları, Sofya ve Odivelas'ta yapılan son gün müsabakalarıyla tamamlandı.
İSTANBUL/ DHA
Judoda Avrupa
Açık Kupaları, Sofya
ve Odivelas'ta yapılan son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Kadınlar'da +78'da Kübranur Esir beşinci oldu.
Avrupa Açık Kupaları, Sofya'da yapılan kadınlar, Odevelas'ta yapılan erkekler son gün karşılaşmalarıyla sona erdi.
Kadınlar +78 Kg'da Kübranur Esir, ilk turda Kazak, çeyrek finalde Alman rakiplerini geçerek yarı finale kaldı. Bu turda İspanyol S. Alvarez'e yenildi ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Macar rakibi karşısında puan ararken, şanssız şekilde müsabakayı kaybetti ve sıkletinde beşincilikte kaldı.
Sofya'daki karşılaşmalarda 70 Kg'da Semanur Erdoğan ile 78 Kg'daki judokalarımız Çiğdem Bora
ve Sümeyra Aykaç ikinci tur maçlarında başarılı olamadılar.
Odivelas'ta erkeklerde ise 81 Kg'da İlker Güldüren ve 100 Kg'da Feyyaz Yazıcı rakiplerine yenildiler.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:44 Kaynak: DHA
Gaziantep'te İki Mühendisin Ürettiği Akıllı Saat, Dünyanın En Büyük Fuarında 'En İyi Teknoloji' Ödülünü Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması
Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu