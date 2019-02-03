Son Dakika Haberleri: Avrupa Açık Judo Kupası'nda Kübranur Esir Beşinci Oldu

Avrupa Açık Judo Kupası'nda Kübranur Esir Beşinci Oldu

1 saat önce

İSTANBUL / DHAJudoda Avrupa Açık Kupaları, Sofya ve Odivelas'ta yapılan son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Avrupa Açık Judo Kupası'nda Kübranur Esir Beşinci Oldu, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Judoda Avrupa Açık Kupaları, Sofya ve Odivelas'ta yapılan son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Kadınlar'da +78'da Kübranur Esir beşinci oldu.

Avrupa Açık Kupaları, Sofya'da yapılan kadınlar, Odevelas'ta yapılan erkekler son gün karşılaşmalarıyla sona erdi.

Kadınlar +78 Kg'da Kübranur Esir, ilk turda Kazak, çeyrek finalde Alman rakiplerini geçerek yarı finale kaldı. Bu turda İspanyol S. Alvarez'e yenildi ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Macar rakibi karşısında puan ararken, şanssız şekilde müsabakayı kaybetti ve sıkletinde beşincilikte kaldı.

Sofya'daki karşılaşmalarda 70 Kg'da Semanur Erdoğan ile 78 Kg'daki judokalarımız Çiğdem Bora ve Sümeyra Aykaç ikinci tur maçlarında başarılı olamadılar.

Odivelas'ta erkeklerde ise 81 Kg'da İlker Güldüren ve 100 Kg'da Feyyaz Yazıcı rakiplerine yenildiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:44 Kaynak: DHA

Sofya, Avrupa, Spor
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