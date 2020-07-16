Avrupa Adalet Divanı, AB ve ABD arasındaki veri anlaşmasını iptal etti - Son Dakika

Avrupa Adalet Divanı, AB ve ABD arasındaki veri anlaşmasını iptal etti

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında kişisel verilerin aktarılmasını düzenleyen anlaşmayı yeterli koruma sağlamadığı gerekçesiyle iptal etti.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında kişisel verilerin aktarılmasını düzenleyen anlaşmayı yeterli koruma sağlamadığı gerekçesiyle iptal etti.

Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, sosyal medya platformu Facebook'a karşı açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, kişisel verilere ilişkin AB-ABD Veri Koruma Kalkanı anlaşması tarafından sağlanan önlemlerin yeterli olmadığına hükmetti.

Kararda, "Avrupa Adalet Divanı, AB-ABD Veri Koruma Kalkanı tarafından sağlanan korumanın yeterliliğine ilişkin kararı iptal ediyor." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, kişisel verilerin üçüncü ülkelerde kurulan işlemelere aktarılmasına yönelik AB Komisyonu standart sözleşme hükümlerinin ise geçerli olduğunu bildirdi.

Söz konusu hukuki süreç, Facebook'un veri sözleşmelerinde yer alan hükümlerin Avrupalıları ABD'deki gözetim ve takipten yeterince korumadığından şikayetçi olan bir Avusturyalı tarafından başlatılmıştı.

AB ve ABD arasında 2016 yılında kişisel verileri korumaya yönelik Gizlilik Kalkanı anlaşması yapılmıştı.

ABD yasalarına göre, şirketler topladıkları kişisel verileri gözetim için ABD resmi kurumlarına verebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Facebook, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Adalet Divanı, AB ve ABD arasındaki veri anlaşmasını iptal etti - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor 11:18 Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 10:49 Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor 10:48 Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı 10:36 Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu 10:21 Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı 10:00 Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada 09:42 Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği 09:31 Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim 08:37 Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü 08:26 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur 07:18 Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
11:52
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
11:43
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
11:28
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
11:26
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
11:18
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
10:49
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
10:48
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
10:36
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
10:21
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
10:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 12:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Adalet Divanı, AB ve ABD arasındaki veri anlaşmasını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]