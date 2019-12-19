Avrupa Adalet Divanı: Airbnb emlak şirketi değil, Fransa'da ruhsata ihtiyacı yok - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Avrupa Adalet Divanı: Airbnb emlak şirketi değil, Fransa'da ruhsata ihtiyacı yok - Son Dakika Dünya

Avrupa Adalet Divanı: Airbnb emlak şirketi değil, Fransa'da ruhsata ihtiyacı yok

6 saat önce

Fransa Turizmciler Birliği, 192 ülkede, 33 bin kentte hizmet veren San Francisco merkezli şirketin ülkenin emlak yasalarına uymadığı şikayetiyle dava açmıştı.

Avrupa Adalet Divanı: Airbnb emlak şirketi değil, Fransa'da ruhsata ihtiyacı yok, System.String[]

Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden konaklama hizmeti veren Airbnb'nin Fransa'da faaliyet gösterebilmesi için ruhsata ihtiyacı olmadığına hükmetti. Fransa Turizmciler Birliği, 192 ülkede, 33 bin kentte hizmet veren San Francisco merkezli şirketin ülkenin emlak yasalarına uymadığı şikayetiyle dava açmıştı.

Avrupa Adalet Divanı kararında, Airbnb'nin bir emlak şirketi olmadığı tespiti yapıldı. Mahkeme, Airbnb'yi, "bilgi toplumu hizmeti" olarak nitelendirdi, emlak sektöründe "belirleyici" bir etkisi olmadığını vurguladı.

Mahkeme ayrıca Airbnb'nin emlak sektörünün bir yan unsuru olmadığını, bu platformda ev kiralayan ev sahiplerinin bunu başka kanallarla da yapma seçeneği olduğunu ve şirketin kira miktarına karışmadığını ya da bunlara tavan koymadığını belirtti.

Airbnb, AB'nin elektronik ticaret yasaları kapsamında faaliyet gösterdiğini söylüyordu.

'Uber taksicilik şirketi'

Mahkeme Aralık 2017'de Uber'le ilgili kararında ise Uber'in bir "bilgi toplumu hizmeti" değil, taksicilik şirketi olduğuna hükmetmişti.

Uber uygulamasında, hizmet karşılığı alınacak bedeli ve sürücüleri şirket belirliyor.

San Francisco, Fransa, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:25 
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