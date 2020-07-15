Avrupa Adalet Divanı: Apple İrlanda'da milyarlarca euro vergi ödemek zorunda değil - Son Dakika

Avrupa Adalet Divanı: Apple İrlanda'da milyarlarca euro vergi ödemek zorunda değil

Avrupa Komisyonu'nun, "yasa dışı devlet yardımı aldığı" gerekçesiyle İrlanda'da 13 milyar euro vergi ödemesini istediği ABD merkezli teknoloji devi Apple, Avrupa Adalet Divanı kararıyla, bu yükümlülükten kurtuldu.

Avrupa Komisyonu'nun, "yasa dışı devlet yardımı aldığı" gerekçesiyle İrlanda'da 13 milyar euro vergi ödemesini istediği ABD merkezli teknoloji devi Apple, Avrupa Adalet Divanı kararıyla, bu yükümlülükten kurtuldu.

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Lüksemburg'da bulunan ve AB'nin en üst yargı kurumu olan mahkeme, Apple ile İrlanda hükümeti arasında 1991 yılında imzalanan vergi anlaşmasının, AB kurallarına aykırı olmadığına hükmetti.

Bu karar, Apple'ın, İrlanda devletine 13 milyar euro vergi ödemek zorunda olmadığı anlamına geliyor.

İrlanda ve Apple arasında imzalanan anlaşmaya göre, şirket, bu ülkedeki faaliyetlerini, fikri mülkiyetini ABD dışında kullanma hakkına sahip iki yan kuruluş aracılığıyla yürüttü. Apple, 2003 yılında elde ettiği kar üzerinden yüzde 1'lik vergi ödedi. Bu oran, 2014 yılında yüzde 0.005'e kadar düştü.

Apple, 2015 yılında İrlanda'daki kurumsal yapısında değişikliğe gitti. AB Komisyonu, 2016 yılında, Apple'ın, İrlanda'daki vergi anlaşmasıyla yasa dışı devlet yardımı aldığını belirterek, 13 milyar euro vergi ödemek zorunda olduğunu açıkladı.

AB Komisyonu'nun 2016'da aldığı karar, hem Apple hem de İrlanda hükümeti tarafından temyiz edilmişti.

Şirket ve Dublin yönetimi, vergi anlaşmasının hem İrlanda hem de AB hem de İrlanda yasalarıyla uyumlu olduğunu savunuyordu.

Mahkeme daha önce otomobil üreticisi Fiat'ın Lüksemburg'da ve Starbucks'ın Hollanda'daki vergi avantajı ile ilgili davalarda, AB Komisyonu'nun çokuluslu şirketleri daha fazla vergi ödemeye zorlamak için devlet yardımı kurallarını kullanabileceğini belirtmişti.

Ancak Adalet Divanı, komisyonun, Apple ile İrlanda arasındaki anlaşmanın, "yasa dışı devlet yardımı" olduğuna ilişkin yeterince kanıt bulunmadığını açıkladı.

AB, teknoloji devleri için yeni düzenleme hazırlıyor

Apple ve İrlanda hükümeti, Avrupa Adalet Divanı kararından memnun. Ancak AB yönetiminin, karara itiraz edebileceği belirtiliyor.

Dava, Facebook ve Google gibi AB sınırları içerisinde neredeyse hiç vergi ödemeyen yeni nesil teknoloji şirketlerinin geleceği açısından, komisyon için büyük önem taşıyordu.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, Avrupa Komisyonu, Apple, Facebook ve Google gibi şirketlerin Avrupa'da daha fazla vergi ödemesine dönük yeni bir planı hayata geçirecek.

Avrupa, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:42 

Son Dakika Teknoloji Avrupa Adalet Divanı: Apple İrlanda'da milyarlarca euro vergi ödemek zorunda değil - Son Dakika
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