Avrupa Adalet Divanı'ndan Alman mahkemesine ikaz

Avrupa Adalet Divanı, bir Avrupa Birliği (AB) kurumunun birlik yasalarına aykırı davranıp davranmadığına karar verme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu bildirdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvil alım programı hakkındaki kararına ilişkin açıklama yayımladı.

Ulusal mahkemelerin AB hukukunu tam olarak uygulamak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, "Avrupa Adalet Divanı, üye ülkeler tarafından AB hukukun birlik genelinde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. AB kurumlarının herhangi bir eyleminin birlik yasalarına aykırı olduğuna karar verme yetkisi sadece Avrupa Adalet Divanı'na aittir." ifadesi kullanıldı.

Süreç hakkında

ECB, 2015 yılında başlayan varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.

Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış ve bir grup siyasetçi ve akademisyen program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı 2018'de ECB tahvil satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın avro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkati çeken mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.

Almanya Anayasa Mahkemesi ise 5 Mayıs'ta ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda Almanya yasalarına aykırı olacağına karar vermişti.

ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankası'nın programa katılamayacağını bildirmişti.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer ise kararın ayrıntılarını inceleyeceklerini belirterek, "AB hukukunun öncelikli uygulanacağı ve Avrupa Adalet Divanı kararlarının tüm ulusal mahkemeleri bağlayıcı olduğu gerçeğini teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.