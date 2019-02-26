Avrupa Adalet Divanı'ndan İlginç 'Helal Et' Kararı
57 dakika önce
Avrupa Adalet Divanı, İslami usullere göre kesilen hayvanların et ürünlerinde AB'nin organik ürünlerinde kullandığı 'Bİo' veya 'Organik' etiketinin kullanılamayacağına hükmetti.
Avrupa
Adalet Divanı, İslami usullere göre kesilen hayvanların et ürünlerinde AB
'nin organik ürünlerinde kullandığı 'Bİo' veya 'Organik' etiketinin kullanılamayacağına hükmetti. Fransız Hayvan Koruma Örgütü'nün İslami usullere göre kesilen hayvanların organik ürün olmadığı konusunda mahkemeye başvurması üzerine Fransız makamları da davayı Avrupa Adalet Divanı'na (ECJ) taşıdı. Avrupa Adalet Divanı, bıçakla kesimin Avrupa standartlarına göre hijyenik olmadığı gerekçesiyle İslami usullere uygun kesilen hayvanların et ürünlerinde AB'nin organik ürünlerinde kullandığı 'bio' veya 'organik' etiketinin kullanılamayacağına hükmetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:21 Kaynak: İHA
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