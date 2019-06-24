Son Dakika Haberleri: Avrupa Adalet Divanı: Polonya'da yargıçların emeklilik yaşını düşüren düzenleme AB hukukuna aykırı
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Avrupa Adalet Divanı: Polonya'da yargıçların emeklilik yaşını düşüren düzenleme AB hukukuna aykırı

48 dakika önce

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek derece mahkemesi, pazartesi günü, Polonya'da yüksek mahkeme hakimlerinin emeklilik yaşını düşüren düzenlemeyi, Avrupa Birliği kanunlarına aykırı bulduğunu açıkladı.

Avrupa Adalet Divanı: Polonya'da yargıçların emeklilik yaşını düşüren düzenleme AB hukukuna aykırı, System.String[]
Avrupa Adalet Divanı, Polonya'da yüksek mahkeme hakimlerinin emeklilik yaşını düşüren düzenlemeyi, Avrupa Birliği kanunlarına aykırı buldu.

Düzenlemeyi hükümetin yargıyı ele geçirme çabasının bir parçası olarak gören Avrupa Birliği ile bu iddiayı reddeden Polonya arasında karşılıklı sert açıklamalar yapılmıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:08 
Polonya, Avrupa Birliği, Dünya
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