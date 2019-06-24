Avrupa Adalet Divanı: Polonya'da yargıçların emeklilik yaşını düşüren düzenleme AB hukukuna aykırı
48 dakika önce
Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek derece mahkemesi, pazartesi günü, Polonya'da yüksek mahkeme hakimlerinin emeklilik yaşını düşüren düzenlemeyi, Avrupa Birliği kanunlarına aykırı bulduğunu açıkladı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:08
Adalet Divanı, Polonya
'da yüksek mahkeme hakimlerinin emeklilik yaşını düşüren düzenlemeyi, Avrupa Birliği
kanunlarına aykırı buldu.
Düzenlemeyi hükümetin yargıyı ele geçirme çabasının bir parçası olarak gören Avrupa Birliği ile bu iddiayı reddeden Polonya arasında karşılıklı sert açıklamalar yapılmıştı.
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