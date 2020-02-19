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Avrupa; Afrika ve Ortadoğu'ya yatırım için Türkiye'yi istiyor
1 saat önce
DEİK Başkanı Nail Olpak, özellikle Almanya, Fransa, Japonya ve Macaristan gibi ülkelerin Afrika ve Ortadoğu'da yatırım konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:54
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