Son Dakika Haberleri: Avrupa Ahlaki ve İnsani Görevini Yerine Getirmeli"

Avrupa Ahlaki ve İnsani Görevini Yerine Getirmeli"

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, göçmenlere ilişkin Avrupa'nın "ahlaki ve insani" görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Ahlaki ve İnsani Görevini Yerine Getirmeli
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, göçmenlere ilişkin Avrupa'nın "ahlaki ve insani" görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Haftalık kolej toplantısının ardından AB Komisyonu binasında basın toplantısı düzenleyen Avramopoulos, Akdeniz'de Alman sivil toplum örgütüne ait iki gemide 19 gündür bekleyen 49 düzensiz göçmenin durumuna değinerek, "Dürüst olalım, son haftaları Avrupa'nın en iyi dönemi olarak değerlendiremeyiz. Denizde 49 kişiyi yaklaşık 3 hafta boyunca tutmak AB'nin değerleriyle örtüşmüyor. AB insani değerler ve dayanışmayı temsil ediyor, bunları göz ardı etmek Avrupa'yla bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede yoğun irtibat ve çalışmalar sonrasında göçmenleri bulunduran iki geminin Malta'ya kabul edilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Avramopoulos, bu tür olayların insan kaçakçılarının faaliyetlerini engellemek için "sorumlu davranma ve kurallara uymanın" önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Avramopoulos, Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü azaltma konusunda kararlılıklarını koruduklarını ancak bu sorunun tam olarak çözülmediğini belirterek, "öngörülebilir ve sürdürülebilir" mekanizmaların oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

"Avrupa ahlaki ve insani görevini yerine getirmelidir"

Düzensiz göçe ilişkin "Avrupa ahlaki ve insani görevini yerine getirmelidir." diyen Avramopoulos, AB Komisyonunun üye ülkelerle gerekli düzenlemeleri yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

AB'nin iltica kurallarına ilişkin çalışmaları artık tamamlaması gerektiğine işaret eden Avramopoulos, bunun düzensiz göçü azaltmak ve Avrupa'daki iltica başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için önemli olduğunun altını çizdi.

Avramopoulos, üçüncü ülkelerle yapılan iş birliğinin düzensiz göçü azaltmakta kilit öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, kıtaya yönelik düzensiz göç akınının kriz öncesi dönemlere döndüğü bilgisini paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:01 Kaynak: AA

Akdeniz, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milan, RB Leipzig'in Hakan İçin Yaptığı Teklifi Reddetti Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Zalgiris

Galatasaray'ın Anlaştığı Alan, Flamengo'nun Teklifini Kabul Etmedi Son Dakika! Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:16:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Ahlaki ve İnsani Görevini Yerine Getirmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]