Avrupa Akademileri Birliği Genel Kurul Toplantısı çevrim içi yapıldı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) de üyesi olduğu Avrupa Akademileri Birliğinin (ALLEA) Genel Kurul Toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevirim içi gerçekleştirildi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda TÜBA'yı Akademi Asli Üyesi ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev temsil etti. Oylama sonucunda Prof. Dr. Antonia Loprieno yeniden ALLEA Başkanlığına seçildi.

Toplantı, dün, "Bilimlerde Sınır Ötesilik" başlıklı sempozyumla başladı. Toplantının bugünkü gündemini ise ALLEA'nın yıllık faaliyet raporu, finansal programı ve 2021 yılı içinde gerçekleştireceği programlar oluşturdu.

Toplantıda, "Bilim Sisteminin Sürdürülebilirliği", "Açık Bilim", "Bilimsel Araştırmalarda Dürüstlüğün ve Etiğin Korunması" ve "AB'de Stratejik Kriz Yönetimi" başlıklı oturumlar da düzenlendi.

ALLEA hakkında

Fen bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında çalışma yapan ve 1994'te kurulan ALLEA, 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 60 bilim ve toplum akademisini bir araya getiriyor. ALLEA, hem Avrupa Birliği (AB) üyesi hem de AB üyesi olmayan ülkelerden gelen akademileri çatısı altında topluyor.

ALLEA, akademiler arasında bilgi ve deneyim paylaşımıyla uluslararası bilimsel iş birliğini teşvik ederek, bilimin gelişebileceği çevre koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunuyor. Birlik, akademik özgürlüğün yanı sıra bilim ve araştırma alanlarında özerkliği sağlamak için de çalışıyor.