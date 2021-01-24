Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi: Filistin seçimleriyle Gazze ablukasının bitirilmesi için güvence verilsin - Son Dakika

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi: Filistin seçimleriyle Gazze ablukasının bitirilmesi için güvence verilsin

24.01.2021 19:05
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi: Filistin seçimleriyle Gazze ablukasının bitirilmesi için güvence verilsin, System.String[]

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Filistin seçimlerine ilişkin düzenlemelerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sona erdirmesi için ciddi uluslararası güvenceler içermesi gerektiğini belirtti.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Filistin seçimlerine ilişkin düzenlemelerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sona erdirmesi için ciddi uluslararası güvenceler içermesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın 15'inci yılı münasebetiyle Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan Filistin seçimlerinin başarılı olması için doğru yaklaşımın, uluslararası hukuki referansların üzerinde mutabık kaldığı, ablukayı sona erdirme konusunda bağlayıcılığı olan uluslararası bir kararın çıkarılmasıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Filistin seçimleriyle ilgili düzenlemelerin Gazze ablukasının sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması için uluslararası güvence içermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, seçim sonuçlarıyla ilgili de şartlar koşulmaması istendi.

Filistinli seçmenlerin iradesine saygı duyulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Gözlemevinin yarın ablukanın yansımalarına ilişkin yıllık rapor yayınlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Gazze'de ekonomik durum

Açıklamada ayrıca Gazze'de abluka nedeniyle yaşanan ekonomik kaybın son 10 yılda kişi başına yaklaşık 9 bin dolara ulaştığı belirtildi.

Söz konusu kaybın Gazze'nin uzun süredir maruz kaldığı abluka ve askeri operasyonlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, Gazze'de 2005'te yüzde 23,6 olan işsizliğin, 2020'de yüzde 49'a yükseldiği ve bunun da "dünyadaki en yüksek işsizlik oranları" arasında olduğu aktarıldı.

Yoksulluk oranının 2005'te yüzde 40 olduğu Gazze'de, bu oranın 2020'de yüzde 56'ya çıktığı ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın da yüzde 27'ye düştüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi dünyadan izole edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava ve karadan ulaşımı kapatmasının üzerinden 15 yıl geçtiği ve bir neslin dünyadan izole edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görünen o ki, uluslararası toplum Gazze Şeridi'ndeki yaşanılamayacak mevcut koşullardan rahatsız değil. Bu koşulların herhangi bir ahlaki, hukuki veya siyasi gerekçesi de yok."

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansında, 25 Kasım 2020'de yayımlanan rapora göre, Gazze Şeridi'ne İsrail ablukasının son 10 yıldaki ekonomik maliyeti 16,7 milyar dolar.

Filistin 14 yıl sonra seçimlere gidiyor

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmıştı.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Anayasası, 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken, İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden siyasi parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

İnsan Hakları, Filistin, Akdeniz, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi: Filistin seçimleriyle Gazze ablukasının bitirilmesi için güvence verilsin - Son Dakika


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