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Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de yoksulluk arttı - Son Dakika

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de yoksulluk arttı

25.01.2022 00:11
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de yoksulluk arttı

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle bölge nüfusunun yarısından fazlasının yoksullaştığını bildirdi.

İsviçre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle bölge nüfusunun yarısından fazlasının yoksullaştığını bildirdi.

Euro-Med, 2006'dan bu yana abluka ve kısıtlamalar altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin "16 Yıllık Acı: Abluka Altındaki Bir Nesil" adıyla rapor yayımladı.

"Nüfusu 2 milyon 300 bin olan Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon kişi, İsrail'in 2006'dan bu yana bölgeye uyguladığı abluka ve kısıtlamalar sonucunda yoksullaştı." ifadesi kullanılan raporda, uluslararası toplumun ablukayı sona erdirmesi için İsrail'e baskı yapması gerektiği vurgulandı.

Raporda, İsrail'in, Gazzelilere maddi ve manevi büyük kayıplar yaşatma niyetini açıkça gösterir şekilde toplu cezalandırma politikasına devam ettiği aktarıldı.

İşsizlik oranlarındaki artış

Rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki insani krizler abluka nedeniyle ikiye katlandı.

Ablukadan önce 2005 yılında yaklaşık yüzde 23,6 olan işsizlik oranı, 2021 sonunda yüzde 50,2'ye ulaştı. Bunun dünyadaki en yüksek işsizlik oranları arasında yer aldığına dikkat çekildi.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yoksulluk oranlarında da keskin bir artışa tanık olunduğu belirtilen raporda, Gazze'de 2005'te yüzde 40 olan yoksulluk oranının 2021'de ise yüzde 69'a yükseldiği kaydedildi.

Abluka ve saldırıların ekonomiye yansıması

Bölgenin ekonomik bir çöküşe de tanık olduğu belirtilen raporda, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hizmet, üretim ve ekonomi sektörlerinde binlerce tesisin zarar gördüğü aktarıldı.

Raporda ayrıca, Mayıs 2021'deki son saldırıların yüzlerce işletmenin yıkılmasına neden olduğuna, yaklaşık 400 milyon dolar hasara yol açtığına değinildi.

Sağlık sektöründe yüzde 66'lık gerileme

Raporda ayrıca İsrail'in Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme girişini kasıtlı olarak engellediği bunun da bölgedeki sağlık hizmetlerinde yüzde 66'lık bir gerilemeye neden olduğu ifade edildi.

Euro-Med, İsrail'den Gazze ablukasını sonlandırmasını, Filistinlilerin tüm haklarını kullanmasına izin vermesini istedi.

İnsan Hakları Örgütü ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesine "toplu cezalandırma politikasına ve Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırılara karışan İsrailli liderler ve askerler hakkında soruşturma açılması" çağrısında bulundu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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İnsan Hakları, Akdeniz, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de yoksulluk arttı - Son Dakika


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