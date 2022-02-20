Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü Yemen'e yönelik yardımların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı - Son Dakika

Cenevre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Yemen'deki insani yardım operasyonlarına desteğin artırılmasını istedi.

Euro-Med Yemen Ofisi, 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü dolayısıyla Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tüm bağışçılara Yemen'deki insani yardım operasyonlarına mali ve lojistik desteklerini yoğunlaştırmaları çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'de savaşın şiddetlenmesinden en çok savunmasız sivil nüfusun etkilendiğine işaret edilen açıklamada, yardım programlarının durdurulması ya da azaltılmasının önlenmesi gerektiği vurgulandı.

BM'den yardımlarla ilgili finansman yetersizliği uyarısı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'de milyonlarca insana ulaşan yardımların risk altında olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, 11 milyon insana yapılan gıda yardımında yakında kesintiye gidilebileceği ve 4,6 milyon insanın da temiz suya erişimini kaybedebileceği kaydedilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.