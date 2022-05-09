Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: Yemenlilerin çoğu açlık tehlikesiyle mücadele ediyor - Son Dakika
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Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: Yemenlilerin çoğu açlık tehlikesiyle mücadele ediyor

09.05.2022 17:37
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: Yemenlilerin çoğu açlık tehlikesiyle mücadele ediyor

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Yemenlilerin çoğunun her gün açlık tehlikesine düşmemek için mücadele ettiğini belirtti.

İsviçre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Yemenlilerin çoğunun her gün açlık tehlikesine düşmemek için mücadele ettiğini belirtti.

Euro-Med'in Twitter hesabından yapılan açıklamada Yemenlilerin, ülkede devam eden savaş nedeniyle hayatlarının her alanını etkileyen ciddi bir insani kriz yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yemenlilerin çoğu temel hizmetlere erişemiyor ve onları tehdit eden açlık tehlikesine düşmemek için her gün mücadele veriyor." denildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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İnsan Hakları, Akdeniz, Yemen, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: Yemenlilerin çoğu açlık tehlikesiyle mücadele ediyor - Son Dakika


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