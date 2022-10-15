Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi Açıklaması

15.10.2022 16:48
Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi Açıklaması

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, kendilerini sözde 'Alevi önderi' olarak tanımlayanların çıkarlarına ters düştüğü için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı değersizleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı İsmet Abbasoğlu, kendilerini sözde 'Alevi önderi' olarak tanımlayanların çıkarlarına ters düştüğü için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı değersizleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Abbasoğlu, "Siyasallaştırılan cemevleri" başlıklı yazılı açıklamasında, cemevlerinin birer siyasi merkez haline dönüştüğünü, yıllardan beri Alevilerin haklı taleplerinin devlet tarafından yok sayılmasından yararlanan siyasi parti ve örgütlerin Alevilerin kutsal mekanlarını birer altyapı olarak kullandıklarını belirtti.

İsmet Abbasoğlu, açıklamasında şunları ifade etti:

"100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en cesur ve en radikal kararının alınması, bu siyasileştirilmiş Alevi kurum ve cemevlerini yöneten, sözde kendilerini 'Alevi önderi' olarak tanımlayan, fakat o siyasi partilerin yöneticisi ve neferi olan zatlar, tüm Alevilerin haklarını hiçe sayarak, sadece kendi çıkarlarına ters düştüğü için böylesi önemli bir çalışmayı değersizleştirmek için ellerinden geleni yapmaya başlamışlardır. Ellerinden geldikçe türlü bahaneler bulmaya çalışmaktadırlar. Kurumlarının isminde kültür kelimesi geçmesine rağmen, Kültür Bakanlığına bağlanması bahanesi bulmuşlardır. Hükümetin yapacağı her adımı lekelemek için ellerinden geleni yapan bu zatlar, olayı siyasi partiler kavgasına düşürerek, kendilerince Alevilerin haklarını korudukları izlenimi vermektedirler. Fakat asıl önemli olan onların elinden, onların ekmeğinin alınması. Alevilik üzerinden inanç istismarı yaparak siyaset yapan bu kişileri reddediyoruz."

Bu kişilerin veya kurumların, yıllarca Alevileri sömürdüklerini ve Aleviliği siyasetin merkezine soktuklarını belirten Abbasoğlu, şöyle devam etti:

"'Amacınız ne? Niye bu kadar feryat ediyorsunuz?' Çünkü Aleviliği kullanamayacaklar, Alevileri devlete karşı kışkırtamayacaklar, Alevilerin sırtından siyaset yapamayacaklar. Çünkü bunların amacı, Alevi haklarını korumak değil, kendi ekonomik, sosyal ve siyasi haklarını korumak. Feryatları budur. Alevi dedelerinin maaş almasını hazmedemeyenler devletten ekonomik destek almak için sıraya giriyorlar, iş dedelere gelince karalama kampanyasına başlıyorlar."

"Alevilerin devletle olan barışını asla engelleyemeyeceksiniz"

İsmet Abbasoğlu, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına "nemalanma ve istismarı ortadan kaldıracağı" için karşı çıkanlar olduğunu ifade ederek, "Çünkü bu sorunu sürekli bahane edip, bundan nemalanıyorlardı. Bir haftadır yapılan tüm feryatlar, cemevlerinin kamusal sorunlarının ortadan kalkmasıyla oluşacak istismarın ortadan kalkmasıyla siyaseten boşluğa düşmeleri. Bu ülkede Alevilerle ilgili son 3 yıldır bir dönüşüm yaşanıyordu. Avrupa'dan gelen zat bu dönüşüm başında ve önemli ilerlemeler yapıyordu. Hükümetin yaptığı bu çalışma, bu açıdan çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

"Siyasetinizi Alevilerin üzerinden çekin" diyen Abbasoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzyıllık Cumhuriyetin bu ayıbını yok eden bu düzenleme Aleviler için yeni bir başlangıç ve milattır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu çalışma, yeni yüzyıllık tarihin en önemli çalışmasıdır, insanlık ayıbının sona erdirilmesidir. Bunu karalamak ise bu ayıbın devam etmesini ve bundan çıkar elde etmek isteyen Alevilerin sırtından kazanç elde etmek isteyen kişilerdir. Ayıptır günahtır. Aleviler sizin tekelinizde veya sizin ekmek kapınız değildir."

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SARIGÜL SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI, BÜTÜN ÜLKELERE GİDEBİLMELİ SARIGÜL SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARI, BÜTÜN ÜLKELERE GİDEBİLMELİ
Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan 'Cemevlerinin Siyasileştirildiği' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Alevi Düşünce Derneği Başkanı Abbasoğlu'ndan "Cemevlerinin Siyasileştirildiği" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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