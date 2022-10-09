Avrupa Alevi Düşünce Derneği yöneticisinden "Cemevi Başkanlığı" değerlendirmesi - Son Dakika
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Avrupa Alevi Düşünce Derneği yöneticisinden "Cemevi Başkanlığı" değerlendirmesi

09.10.2022 12:50

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nergiz Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağı açıklamasını olumlu bulduklarını söyledi.

Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nergiz Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağı açıklamasını olumlu bulduklarını söyledi.

Nergiz Bolat, AA muhabirine, 2016'da kurulan İstanbul merkezli derneklerinin Türkiye'de 5 şubesi, yurt dışında da 4 temsilciliği bulunduğunu belirtti.

Alevilerin ülkenin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Bolat, Alevilerin haklarının uzun yıllar yok sayıldığını savundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını olumlu bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanmasından yanayız. En azından bizim de haklarımız olur. Devlet tarafından yapılması, karşılanması gereken şeylerimiz olur. Bunu diğer siyasi partilerin de onaylaması, desteklemesi lazım. Geçmişe baktığımız zaman bugüne kadar Alevilere bu kadar imkan tanınmadı, verilmedi. Bunları değerlendirmek lazım ve icraatı görmek lazım. Siyasi bir şey olarak kullanılmak, ötelenmek istemiyoruz."

Cemevlerinin Aleviler için önemine değinen Bolat, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına katılıyoruz, olumludur. Olumlu düşünüyoruz ve güzel şeyler olacağına da inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Verilen sözlerin yerine getirilmesini isteriz"

Bolat, "Adım atıldığı için mutluyuz. Atılması gerekiyordu, geç kalınmış bir adımdı. Bunu siyasi partilerin de desteklemesi lazım. Hiçbir zaman da siyasi amaç olarak Alevilik kullanılmamalı. Buna asla müsaade etmeyiz. Size söylenen sözlerin, verilen sözlerin de yerine getirilmesini isteriz. Sözde değil, özde görmek, icraatta görmek isteriz biz bunları." dedi.

Cemevlerinde ibadet yapıldığını vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"İbadetimizi yaparız, namazımızı kılarız, dualarımızı okuruz. Saz eşliğinde deyişlerimiz okunur. Herkes gibi biz de önce 'Allah' deriz. Bizim inancımız da budur. Bizim bir ayrı inancımız, ayrı düşüncemiz yok. Sadece daha sanatsal, daha özgürce, daha felsefi olarak görüşlerimiz, düşüncelerimiz olur. Yani biz ayrışmadan yana değiliz."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Alevi Düşünce Derneği yöneticisinden 'Cemevi Başkanlığı' değerlendirmesi - Son Dakika

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