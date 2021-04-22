Avrupa Altın Ligi'ne katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı

CEV Avrupa Altın Ligi turnuvasında mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.

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