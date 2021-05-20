Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi yarın Gaziantep'te başlayacak

Gaziantep'te yarın başlayacak Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, organizasyonun Gaziantep'te yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şahinbey Belediye spor Ampute Futbol Takımı'nın şampiyon olması temennisinde bulundu.

Şahinbey Belediyespor'un başarılarına değinen Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Takımımız son iki yıldır Türkiye şampiyonu. Üç defa Türkiye Kupası'nı kazandı. Milli takımımızın bel kemiği Şahinbey Belediyespor, 5 sporcu ve antrenör gönderdik. Milli takımımız dünya ikincisi oldu. Biz de emeği geçen oyuncularımızı ve antrenörümüzü 480 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdik. Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, ilk defa Gaziantep'te yapılacak. Ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hazırlığımızı yaptık, başarılı şekilde tamamlayacağız. Takımımızdan şampiyonluk bekliyoruz. Polonya, Azerbaycan, Gürcistan, İtalya'dan takımlar katılacak. İngiltere, Rusya, Fransa pandemi nedeniyle son anda vazgeçti. Tüm takımlara başarılar diliyorum."

Tahmazoğlu, belediye olarak göreve geldikleri günden beri spor, sporcu, amatör spor kulüpleri ve tesisler için büyük gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Spor yatırımlarıyla ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Tahmazoğlu, Orta Asya Vadisi ve Binicilik Kompleksi yapılacağı müjdesini verdi.

Beş takım şampiyonluk için mücadele edecek

Türkiye'yi Süper Lig'in son şampiyonu Şahinbey Belediyespor'un temsil edeceği turnuvaya, 5 takım katılacak.

Yarın başlayacak organizasyonda Şahinbey Belediyespor'un yanı sıra Azerbaycan'ın Karabağ, Polonya'nın Legia Varşova, İtalya'nın Vicenza Calcio ve Gürcistan'ın AFC Tiflis takımları mücadele edecek.

Turnuvada, EAFF tarafından atanan 3'ü Türk olmak üzere 8 hakem görev alacak.

Organizasyon, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.