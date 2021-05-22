Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediyespor finale çıktı

Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nin ikinci gününde Şahinbey Belediyespor, AFC Tiflis'i 9-0 yenerek finale çıktı.

Akkent Spor Kompleksi'nde yapılan turnuvanın ikinci gününde oynan 4'üncü karşılaşmada Şahinbey Belediyesi, Fatih Şentürk'ün 3, Rahmi Özcan ve Kudret Khudoykulov'un 2'şer, Mendes'in 1, rakip oyuncuların da 1 golü kendi kalelerine atmasıyla mücadeleden 9-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Şampiyonanın ilk gününde çıktığı iki maçı da kazanan Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediyespor, bugünkü ilk maçında da Karabağ'ı 5-0 yenmişti.

Şahinbey Belediyespor, finalde yarın Legia Varşova-Vicenza Calcio maçının galibiyle karşılaşacak.