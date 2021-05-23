Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Şahinbey Belediyespor, kupasını aldı

Öte yandan Şahinbey Belediyespor oyuncuları ve teknik heyetin, üzerinde "2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Filistinli kardeşlerimize armağan ediyoruz" yazılı pankart açtığı görüldü.

Kupa töreninin ardından oyuncular ve seyirciler davul zurna eşliğinde sahada halay çekti ve şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Kupayı, Şahinbey Belediyespor oyuncular, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak , Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyespor Kulüp Başkanı Cuma Güzel ve teknik heyet beraber kaldırdı.

Akkent Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende şampiyonluk kupası, yöresel kıyafet giymiş iki kişi tarafından sahneye getirildi.

Gaziantep 'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi finalinde Legia Varşova 'yı 3-1 yenen ve şampiyon olan Şahinbey Belediyespor, kupasını aldı.

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