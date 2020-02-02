Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu

Türkiye'nin, 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakipleri belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre EURO 2020 kura çekimi, şampiyonanın düzenleneceği Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirildi.
Kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, D Grubu'nda İtalya, Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti.
Krakow şehrinde 13-20 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada 16 ülke, 4 ayrı grupta yer alacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Gruplarda eşleşmeler şöyle oluştu:
A Grubu: Polonya, İspanya, Ukrayna, İskoçya
B Grubu: İngiltere, Fransa, Yunanistan, Azerbaycan
C Grubu: Almanya, Belçika, İrlanda, Rusya
D Grubu: Türkiye, İtalya, Gürcistan, Hollanda