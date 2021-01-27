Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin 21-23 Mayıs tarihinde ilk kez Gaziantep'te oynanacak.

Ampute Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 21-23 Mayıs 2021'de Gaziantep'te düzenlenecek EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanıyor. Gaziantep'e alınan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 8 ülkenin şampiyonları karşı karşıya gelecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçlarının Gaziantep'e renk getireceğini belirterek, şunları aktardı:

"Koronavirüsten dolayı uzun süre birçok spor dallarından uzak kaldık. Ancak, yavaş yavaş tüm spor dalları normale dönmeye başlayacak. Ampute Süper Ligi'nde Gaziantep'imizi başarıyla temsil eden ve şehrimize birçok kupa kazandıran ampute takımımız 21-23 Mayıs 2021 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Böylesi önemli bir organizasyonun şehrimizde düzenlenmesi için de gerekli görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonrası EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin ilimizde düzenlemesi bizleri mutlu etti."

Gaziantep'te 8 ayrı ülkenin şampiyonlarının karşı karşıya geleceğini ifade eden Tahmazoğlu, "Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı anlamında önemli organizasyon olacak. Hedefimiz bu organizasyonda da şampiyon olarak, şehrimize Şampiyonlar Ligi kupasını getirmek." ifadelerini kullandı.