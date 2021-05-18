SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak - Son Dakika

SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak

18.05.2021 15:58

SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacakAhmet Münir Gökmen Hedef paralimpik oyunlarında yer almakCuma Güzel Sporun tabana yayılması ile ilgili çalışmalarımız varMustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 21-23 Mayıs tarihlerinde...

SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak

Ahmet Münir Gökmen Hedef paralimpik oyunlarında yer almak

Cuma Güzel Sporun tabana yayılması ile ilgili çalışmalarımız var

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 21-23 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenecek. AFC Tiflis, Legia Varşova, Karabağ ve Vicenza Calcio takımlarını katılı göstereceği şampiyonada ülkemizi ise Şahinbey Belesiyesi Gençlik ve Spor Kulübü temsil edecek.

Eliminasyon sistemine göre yapılacak organizasyon 23 Mayıs Pazar günü yapılacak final müsabakası ile sona erecek.

Şampiyona öncesinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına; Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı ve spor kulübü başkanı Cuma Güzel ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Münir Gökmen katıldı.

AHMET MÜNİR GÖKMEN HEDEF PARALİMPİK OYUNLARINDA YER ALMAK

Ampute futbolun bedensel engellilerin 2 lokomotif sporundan biri olduğunu dile getiren Ahmet Münir Gökmen, Geçen sene sonunda yapılan seçimlerde Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanlığına, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız Arif Ümit Uztürk seçildi. Hedef paralimpik oyunlarında yer alan bir branş haline getirmek bu yüzden son dere önemli. Ülkemiz de bu organizasyona son derece önem veriyor. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) organizasyonu 21-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Düzenlenen şampiyonaya ülkelerin şampiyonları katılıyor. Normal şartlarda biz bu organizasyonda 8 takım misafir edecektik. Fakat koronavirüs salgını sebebiyle İngiltere gelemeyecek, Rusya takımı başka sorunlarından dolayı, son anda da maalesef Fransa takımı katılamayacağını bildirdi. Ama 5 tane takımız düzenlenecek şampiyonaya katılacak. Bu ülkelerden sporcu, idareci, teknik ekip görevlisi olmak üzere toplamda 100 kişiye Şahinbey ev sahipliği yapacak. 8 hakem görev alacak ve atamalı EAFF tarafından yapılıyor, bu hakemler arasından ise 3 Türk hakem de görev alacak. Şampiyonaya ise Şahinbey Belesiyesi Gençlik ve Spor Kulübü, AFC Tiflis, Legia Varşova, Karabağ ve Vicenza Calcio takımlarını katılacak dedi.

CUMA GÜZEL SPORUN TABANA YAYILMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı ve spor kulübü başkanı Cuma Güzel ise yaptığı açıklamada, spora çok önem verdiklerini belirterek şunları ifade etti İnsanların gelişiminin sporda olduğunu, gençlerin spora yönlendirdiğimizde kötü alışkanlıklar edinmemesi için bütün projelerimizde sporun ve sporcunun yetişmesi ile ilgili. Sporun tabana yayılması ile ilgili çalışmalarımız var. EAFF Başkanının da katılacağı bir program olacak. 21 Mayıs Cuma günü sabah 10'da açılış konuşması ile başlayacak inşallah Gençlik ve Spor Bakanımız da iştirak edecekler. 1030'da Şahinbey Belesiyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün ilk maçı ile başlayacak.

SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak
SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak
SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak
SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak
SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak
SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak
SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak
SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak
SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak
SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak

Şampiyonlar Ligi, Gaziantep, Şahinbey, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te yapılacak - Son Dakika Spor


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