Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı - Son Dakika

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı

21.05.2021 13:18
Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı, System.String[]

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te başladı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te başladı. Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını ifade etti.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Akkent Spor Köyü'nde Gaziantep'te başladı. 5 takımın yarıştığı Şampiyonlar Ligi 23 Mayıs'ta sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ev sahipliğinden dolayı Gaziantep'e teşekkür ederek, "Bugün Gaziantep'teyiz hakikaten müstesna şehir, medeniyetin şehri Gaziantep'teyiz. Ayrı bir heyecan, ayrı bir onur duyuyoruz. Gaziantep'in spor şehri olma yolunda ilerlediğini, spor turizmi kenti olma yolunda yürüdüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini alıyoruz. Bugün Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin Gaziantep'te yapılması anlamlı bir heyecandır. Ülkemizin önemli bir misyonu var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda çok farklı bir aşamaya geldi. Büyük bir devrim gerçekleşti. Spor yatırımlarımız pek çok branşta değer verdiğimizi her yatırımımızda ortaya koyuyoruz. Bugün farklı ülkelerden misafir sporcularımız var. Ben kendilerine hoşgeldin diyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

"2022 Ampute Dünya Şampiyonası Türkiye'de"

Bakan Kasapoğlu, "Bugün Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te gerçekleşiyor. Önümüzdeki yıl inşallah 2022 yılının Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı da yine Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bunun müjdesini de veriyorum. Özellikle ev sahipliğinden dolayı Şahinbey Belediyesi'ne, değerli Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, turnuvanın Gaziantep'te yapılmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nin Gaziantep'te yapılması gerçekten gurur vericidir. Şu anda 5 takım yarışıyor. Türkiye, Azerbeycan, Gürcistan, İtalya ve Polonya katılıyor. 3 takım pandemi dolayısıyla iptal etti. Ben katılan bütün takımlara başarılar dilerim" diye konuştu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Metheus Vildajk ise ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, buraya geldiği için çok sevinçli olduğunu söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise, Gaziantep'in bir spor şehri haline geldiğini belirterek, Gaziantep'in uluslararası maçlara ev sahipliği yapacak seviyeye ulaştığının altını çizdi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi açılış töreni konuşmalarının ardından Bakan Kasapoğlu başlama vuruşunu yaparak turnuvayı başlattı. - GAZİANTEP

Şampiyonlar Ligi, Gaziantep, Şahinbey, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın Kadın, fırtınada devrilen ağacın altında kalmaktan böyle kurtuldu! O anlar kamerada Kadın, fırtınada devrilen ağacın altında kalmaktan böyle kurtuldu! O anlar kamerada Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü

Son Dakika Haberleri
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Marmara otoyolunu 45 kilometrelik Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz
13:03 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıktı
13:02 Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu
12:48 Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler! ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti
12:45 Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu
12:40 Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın
12:35 Böyle vicdansızlık görülmedi! 98 yaşındaki Mühibe nineye sahte parayla zekat verdiler
12:32 Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı, Tolga Güleç tiye aldı
11:57 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
11:46 İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Marmara otoyolunu 45 kilometrelik Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Marmara otoyolunu 45 kilometrelik Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz         
13:16
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Beşiktaşlı Sülün, spor aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi ile anısını anlattı Beşiktaşlı Sülün, spor aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi ile anısını anlattı         
12:44
Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı, Tolga Güleç tiye aldı Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı, Tolga Güleç tiye aldı         
12:32
Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak         
12:03
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın         
11:16
Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir         
11:01
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 13:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement