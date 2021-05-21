Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı - Son Dakika

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı

21.05.2021 14:22
Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı, System.String[]

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te başladı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te başladı. Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını ifade etti.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Akkent Spor Köyü'nde Gaziantep'te başladı. 5 takımın yarıştığı Şampiyonlar Ligi 23 Mayıs'ta sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ev sahipliğinden dolayı Gaziantep'e teşekkür ederek, "Bugün Gaziantep'teyiz hakikaten müstesna şehir, medeniyetin şehri Gaziantep'teyiz. Ayrı bir heyecan, ayrı bir onur duyuyoruz. Gaziantep'in spor şehri olma yolunda ilerlediğini, spor turizmi kenti olma yolunda yürüdüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini alıyoruz. Bugün Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin Gaziantep'te yapılması anlamlı bir heyecandır. Ülkemizin önemli bir misyonu var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda çok farklı bir aşamaya geldi. Büyük bir devrim gerçekleşti. Spor yatırımlarımız pek çok branşta değer verdiğimizi her yatırımımızda ortaya koyuyoruz. Bugün farklı ülkelerden misafir sporcularımız var. Ben kendilerine hoşgeldin diyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

"2022 Ampute Dünya Şampiyonası Türkiye'de"

Bakan Kasapoğlu, "Bugün Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te gerçekleşiyor. Önümüzdeki yıl inşallah 2022 yılının Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı da yine Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bunun müjdesini de veriyorum. Özellikle ev sahipliğinden dolayı Şahinbey Belediyesi'ne, değerli Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, turnuvanın Gaziantep'te yapılmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nin Gaziantep'te yapılması gerçekten gurur vericidir. Şu anda 5 takım yarışıyor. Türkiye, Azerbeycan, Gürcistan, İtalya ve Polonya katılıyor. 3 takım pandemi dolayısıyla iptal etti. Ben katılan bütün takımlara başarılar dilerim" diye konuştu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Metheus Vildajk ise ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, buraya geldiği için çok sevinçli olduğunu söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise, Gaziantep'in bir spor şehri haline geldiğini belirterek, Gaziantep'in uluslararası maçlara ev sahipliği yapacak seviyeye ulaştığının altını çizdi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi açılış töreni konuşmalarının ardından Bakan Kasapoğlu başlama vuruşunu yaparak turnuvayı başlattı.

(Ahmet Demir - Lider Olgun - Resul Yanbul/İHA)

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı
Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı
Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi Gaziantep'te başladı - Son Dakika


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