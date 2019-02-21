Son Dakika Haberleri: Avrupa, anlaşma umudunu yitiriyor

Avrupa, anlaşma umudunu yitiriyor

1 saat önce

Anlaşmalı Brexit için "çok iyimser değilim" diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Çünkü İngiltere parlamentosundaki her oylamada bir şey aleyhine çoğunluk oluyor, ancak hiçbir oylamada lehte çoğunluk olmuyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa, anlaşma umudunu yitiriyor, System.String[]
Anlaşmalı Brexit için "çok iyimser değilim" diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Çünkü İngiltere parlamentosundaki her oylamada bir şey aleyhine çoğunluk oluyor, ancak hiçbir oylamada lehte çoğunluk olmuyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:00 

İngiltere, Jean Claude Juncker, Ekonomi
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