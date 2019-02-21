Avrupa, anlaşma umudunu yitiriyor
1 saat önce
Anlaşmalı Brexit için "çok iyimser değilim" diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Çünkü İngiltere parlamentosundaki her oylamada bir şey aleyhine çoğunluk oluyor, ancak hiçbir oylamada lehte çoğunluk olmuyor" ifadelerini kullandı.
Anlaşmalı Brexit için "çok iyimser değilim" diyen Avrupa
Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
, "Çünkü İngiltere
parlamentosundaki her oylamada bir şey aleyhine çoğunluk oluyor, ancak hiçbir oylamada lehte çoğunluk olmuyor" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:00
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