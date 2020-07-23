Avrupa arenasından küme düşme hattına - Son Dakika

Avrupa arenasından küme düşme hattına

3 sezon önce tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de önemli başarılara imza atan ve Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig 2019-2020 sezonunda bitime 1 hafta kala küme düşecek 3 takımdan biri olmaya oldukça yakın.

Avrupa arenasından küme düşme hattına, System.String[]

3 sezon önce tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de önemli başarılara imza atan ve Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig 2019-2020 sezonunda bitime 1 hafta kala küme düşecek 3 takımdan biri olmaya oldukça yakın.

Süper Lig'in 33. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a deplasmanda yenilerek ligde kalma umutlarını azaltan Yeni Malatyaspor'da gözler ligin son haftada oynanacak Gaziantep FK maçına çevrildi. Ligin ikinci yarısında oynadığı 16 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanarak zor görünen ihtimallerin gerçekleşmesini bekleyecek.

Yeni Malatyaspor'un ligde kalabilmesi için sadece Gaziantep karşısında galip gelmesi yetmeyecek. Malatya temsilcisi rakibini yenip, Denizlispor'un yenilmesini, Kayserispor'un puan kaybetmesini, Çaykur Rizespor'un da Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarmasını bekleyecek.

Sarı-kırmızılılar, geçen haftalarda kümede kalma adına eline geçen fırsatları rakiplerine vermişti. Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de geride kalan 3 sezonda önemli başarılara imza atan Yeni Malatyaspor, Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil etmişti.

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa arenasından küme düşme hattına - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık "Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti         
15:53
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi         
15:37
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu         
15:23
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor         
14:50
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak         
14:34
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var         
11:58
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü         
08:33
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi         
07:51
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı         
22:12
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 19:28:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa arenasından küme düşme hattına - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei