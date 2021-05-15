- Avrupa arı kuşları görüntüleriyle kendilerine hayran bırakıyor - Son Dakika

- Avrupa arı kuşları görüntüleriyle kendilerine hayran bırakıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine göç yollarıyla gelen Avrupa arı kuşları, renkli görüntüleriyle hayran bırakıyor.

Yüksekova ilçesinde bulunan ve 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Nehil Sazlığı, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Koruma altına alınan Nehil Sazlığı'na farklı farklı kuş türlerinin gelmesiyle güzel görüntüler oluştu. İlçeye göç yoluyla gelen onlarca kuş türünden biri olan Avrupa arı kuşları, renkli görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor.

Üstünde taşıdığı renklerden dolayı adeta renk cümbüşü sunan Avrupa arı kuşları, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kahverengi ve sarı üst parçaları, yeşil kanatları, siyah gagaları olan ve 27-29 santimetre uzunluğuna ulaşabilen kuşlar, ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi görüyor.