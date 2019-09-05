Avrupa Arkeologlar Birliği'nden Osman Kavala'ya ödül

Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü bu yıl, Türkiye'de risk altında olan kültürel mirası korumak amacı ile çalışmalar yürüttüğü gerekçesi ile giris¸imci ve is¸adamı Osman Kavala'nın oldu.



Ödül İsviçre'nin Bern kentinde yapılan törende 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA) tarafından bireysel kategoride Osman Kavala'ya verildi.