Avrupa Arkeologlar Birliği'nden Osman Kavala'ya ödül
3 saat önce
Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü bu yıl, Türkiye'de risk altında olan kültürel mirası korumak amacı ile çalışmalar yürüttüğü gerekçesi ile giris¸imci ve is¸adamı Osman Kavala'nın oldu.
Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü bu yıl, Türkiye'de risk altında olan kültürel mirası korumak amacı ile çalışmalar yürüttüğü gerekçesi ile giris¸imci ve is¸adamı Osman Kavala'nın oldu.
Ödül İsviçre'nin Bern kentinde yapılan törende 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA) tarafından bireysel kategoride Osman Kavala'ya verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:08
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