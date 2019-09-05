Son Dakika Haberleri: Avrupa Arkeologlar Birliği'nden Osman Kavala'ya ödül
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Avrupa Arkeologlar Birliği'nden Osman Kavala'ya ödül

3 saat önce

Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü bu yıl, Türkiye'de risk altında olan kültürel mirası korumak amacı ile çalışmalar yürüttüğü gerekçesi ile giris¸imci ve is¸adamı Osman Kavala'nın oldu.

Avrupa Arkeologlar Birliği'nden Osman Kavala'ya ödül, System.String[]

Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü bu yıl, Türkiye'de risk altında olan kültürel mirası korumak amacı ile çalışmalar yürüttüğü gerekçesi ile giris¸imci ve is¸adamı Osman Kavala'nın oldu.


Ödül İsviçre'nin Bern kentinde yapılan törende 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA) tarafından bireysel kategoride Osman Kavala'ya verildi.

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Osman Kavala, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:08 
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