Avrupa artıda açıldı, Asya karışık

Avrupa'daki başlıca borsalarda endeksler, Birleşik Krallık'ta tüketici ve üretici fiyatlarının beklenenden de iyi açıklanmasıyla yeni güne artıda başladı.

Buna karşılık, Japonya'da açıklanan ve Çin'den de açıklanacak verilerin ardından Asya-Pasifik bölgesindeki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri karışık yönlerde işlem görüyor. Japonya'nın Mayıs ayı dış ticaret açığı 1.7 milyar dolar olarak açıklandı. Çin'de de, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verileri açıklanacak.