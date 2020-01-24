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Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası
12 dakika önce
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda buz dansı kategorisinde yarışan Nicole Lauren Kelly ile Berk Akalın ikilisi elendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda buz dansı kategorisinde yarışan Nicole Lauren Kelly ile Berk Akalın ikilisi elendi.
Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen şampiyonanın buz dansı kategorisinde mücadele eden Kelly ile Akalın ikilisi, 46,70 puanla 26'ncı olarak turnuvaya veda etti.
Erkekler serbest programda piste çıkan Burak Demirboğa ise 107,19 puanla 23'üncü sıranın sahibi oldu.
Turnuvada yarın, kadınlar kısa programda Sinem Kuyucu piste çıkacak.
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