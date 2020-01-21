Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası yarın başlıyor

6 saat önce

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Avusturya'nın Graz şehrinde yarın başlayacak.

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası yarın başlıyor, System.String[]

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Avusturya'nın Graz şehrinde yarın başlayacak.

26 Ocak'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Sinem Kuyucu/ Senior kadınlar

Burak Demirboğa/ Senior erkekler

Nicole Lauren Kelly - Berk Akalın/ Buz dansı

Avusturya, Avrupa, Graz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 21 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çin'deki corona virüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]