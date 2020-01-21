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Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası yarın başlıyor
6 saat önce
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Avusturya'nın Graz şehrinde yarın başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:26 Kaynak: AA
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Avusturya'nın Graz şehrinde yarın başlayacak.
26 Ocak'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
Sinem Kuyucu/ Senior kadınlar
Burak Demirboğa/ Senior erkekler
Nicole Lauren Kelly - Berk Akalın/ Buz dansı
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