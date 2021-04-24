Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aleti finallerinde yarışan milli sporcu Ahmet Önder dördüncü, Adem Asil ise altıncı oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dün yapılan genel tasnif finallerinde son alete kadar madalya şansını koruyarak Avrupa dördüncüsü olan Ahmet Önder, yer aletinde 14.166 puanla bir kez daha Avrupa dördüncülüğü elde etti.

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle genel tasnif finallerinden çekilen Adem Asil ise yapılan tetkikler sonucu teknik ekibin kararıyla yer aletinde yarışarak, 13.966 puanla altıncı oldu.

Şampiyonanın yer aleti kategorisinde 15.166 puanla Rus cimnastikçi Nikita Nagornyy altın, 14.966 puanla İsviçreli Benjamin Gischard gümüş, 14.666 puanla İtalyan Nicola Bartolini ise bronz madalya kazandı.