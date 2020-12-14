Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü - Son Dakika

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü

14.12.2020 23:25
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü, System.String[]

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ikinciliğe ulaşan milli takımda yer alan Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan, Bolu'ya döndü.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ikinciliğe ulaşan milli takımda yer alan Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan, Bolu'ya döndü.

Milli sporcuları, Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksi'nde yer alan İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Parkur Branşı Asbaşkanı Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, antrenörleri, minik sporcular ve yakınları, çiçeklerle karşıladı.

Halka aleti ve atlama masası aletinde Avrupa üçüncüsü olan Bora Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Öncelikle buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir duygu. 25-26 yıl sonra ilk kez Avrupa madalyasını ilimize getirmek çok gururlandırıcı bir şey. Ben hem kendi adıma hem de Mert adına herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Barfiks aletinde Avrupa ikinciliği, paralel bar aletinde ise Avrupa üçüncülüğü elde eden Mert Efe Kılıçer ise çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Şu an halen bacaklarım titriyor. Öncelikle böyle bir şey yaşadığım için çok mutluyum. Herkese de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara da Bolu ve Türkiye adına gurur duyduklarını dile getirerek, "İbrahim Çolak ve diğer büyüklerinizin peşinden sizler de inşallah ilerleyen zamanda sadece Avrupa'da değil dünyada ve olimpiyatlarda da başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Parkur Branşı Asbaşkanı Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın ise madalya kazanan sporculara Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in selamlarını ileterek, "Suat başkanımız, Murat Canbaş'tan sonra Bolu'ya gelen ilk Avrupa madalyası için sporcularımıza teşekkür etti. Emeklerinize sağlık. Ülkemiz ve şehrimiz adına gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Mili takım antrenörü Şenol Türkdağ, bu madalyalarda herkesin çok büyük emeğinin olduğuna değinerek, "Yıllardır burada hep birlikte emek veriyoruz. Bu başarıda özelikle ailelerin payı çok büyük. Gerçekten tarif edilemeyecek bir duygu içindeyiz. Hepimizin bu başarıda çok emeği var. Bu başarıyı, başta aileler olmak üzere sporcularımızın madalya almasında emeği olan temizlikçisinden tesis sorumlularına kadar herkese armağan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım antrenörü Ersin Yılmaz ise tüm sporcuların bu madalyaları alabilmek adına çok çaba harcadığına vurgu yaparak, "Çocuklarımızdan 8 final geldi. 4 tane madalya alabildik. Gönül daha çok madalya almak isterdi. Onlarla beraber ilki yaşamanın gururunu yaşıyorum. Bu madalyalar ülkemize armağan olsun." şeklinde görüş belirtti.

Daha sonra mili sporcular, aileleri ve antrenörleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü

Bora Tarhan, Cimnastik, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Türkiye kararlı adımlarına devam edecek ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek DSÖ, koronavirüsün tespit edilen yeni türünün 'daha hızlı yayıldığı' iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım tepkisi: ABD'yi vahim yanlıştan dönmeye davet ediyoruz Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var Son Dakika: Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 29 bin 617 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi, 750 lira da kira ödemesi yapacağız
Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım! Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!         
23:25
Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor         
22:53
Küçük Yağmur'a tacizde bulunup ölümüne sebebiyet veren sapığa 12 yıl hapis cezası Küçük Yağmur'a tacizde bulunup ölümüne sebebiyet veren sapığa 12 yıl hapis cezası         
22:27
Nevşehir Belediyesi'ne girmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu Nevşehir Belediyesi'ne girmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu         
21:47
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası adam, mağarada ölü olarak bulundu 2 gündür kayıp olan 6 çocuk babası adam, mağarada ölü olarak bulundu         
20:42
Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak         
20:20
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 23:51:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei