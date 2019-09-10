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Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası

1 saat önce

Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 14-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

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Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 14-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.

Onur Tosun ve İlknur Yılmaz'ın antrenörlüğünü yaptığı milli takımın kadrosundaki sporcular ve yarışacakları kategoriler şöyle:

Yusuf Dikeç: Merkez ateşlemeli tabanca, standart tabanca


Yavuz Keskin: Merkez ateşlemeli tabanca, standart tabanca

Yusuf Avcı: Merkez ateşlemeli tabanca, rapid tabanca

Murat Kılıç: Rapid tabanca, standart tabanca

Özgür Varlık: Rapid tabanca

Alp Eren Erdur: 25 metre tabanca

Şevval İlayda Tarhan: 25 metre tabanca

Yasemin Beyza Yılmaz: 25 metre tabanca

Elif Kırklar: 25 metre tabanca


Ahmet Bayrak: 50 metre tüfek (yatarak), 50 metre tüfek 3x40


Zeynep Gökçe Demirci: 50 metre tüfek (yatarak), 50 metre tüfek 3x40

İlknur Yılmaz, İtalya, Avrupa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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