İtalya'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Türkiye, büyük erkekler 25 metre rapid tabanca kategorisinde 8. oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, rapid tabanca kategorisinde yarışan milli sporcular Murat Kılıç 571, Yusuf Avcı 570, Özgür Varlık ise 568 puanla sıralama müsabakalarını tamamladı. Milli sporcuların aldığı puanla Türkiye, takım halinde 8. sırada yer aldı.

Büyük kadınlar 25 metre tabanca kategorisinde ise milli sporcular Şevval İlayda Tarhan 562, Elif Kırklar ise 560 puanla sıralama müsabakalarını bitirdi.

Şampiyonanın son günü olan 23 Eylül Pazartesi, büyük erkekler 25 metre merkez ateşlemeli tabanca kategorisinde milli sporcular Yusuf Dikeç ile Yavuz Keskin mücadele edecek.