Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde "25 metre center fire tabanca" kategorisinde yarışan Yusuf Dikeç, 583 puanla 5. sırayı aldı.



Aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporculardan Yavuz Keskin 572, Yusuf Avcı ise 557 puanla müsabakayı tamamladı.



Takım müsabakalarında Yusuf Dikeç, Yavuz Keskin ve Yusuf Avcı'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, bin 712 puanla 6. oldu.



Türkiye, böylece Bologna kentinde gerçekleştirilen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nı 1 altın ve 1 gümüş madalyayla noktaladı.



Milli sporcu Yusuf Dikeç, "25 metre standart tabanca" kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.



"25 metre standart tabanca" takım müsabakalarında Yusuf Dikeç, Yavuz Keskin, Murat Kılıç'tan oluşan milli takım, bu disiplinde bir ilki gerçekleştirerek altın madalya elde etmişti.