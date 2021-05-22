Avrupa Atıcılık Şampiyonası başladı

Atıcılıkta Hırvatistan'da düzenlenen Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 metre havalı tabanca genç kızlar kategorisinde milli sporculardan Şimal Yılmaz 564, Yasemin Beyza Yılmaz 560, İlayda Nur Çürük 558 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Milli sporcular, toplamda attıkları 1682 puanla yarın yapılacak havalı tabanca kadınlar takım finallerine katılmaya hak kazandı.
Osijek kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tüfek genç kızlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Elif Berfin Altun 620, Hatice Yel 618.4, Şule Nur Tekeli 613.1 puanla müsabakayı bitirdi. Milli sporcular, takım olarak toplamda attıkları 1851.5 puanla havalı tüfek genç kızlar takım Türkiye rekorunu kırdı.
10 metre havalı tüfek genç erkekler kategorisinde yarışan Furkan Esat Özdin, 598.7 puan elde etti.
10 metre havalı tabanca genç erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Adnan Efe Uçar 559, Alp Eren Erdur 557, Yiğit Yıldırım 552 puanla müsabakayı tamamladı. Genç milliler takım olarak toplamda 1668 puan attı.
Kaynak: AA
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