Avrupa Atletizm Birliği, Avrupa Salon Şampiyonası'nın yarışma programını onayladı

Avrupa Atletizm Birliği (EA), gelecek yıl mart ayında Polonya'nın Torun kentinde yapılacak olan 36. Avrupa Salon Şampiyonası'nın yarışma programını onayladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenebileceği konuşulan şampiyonanın yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Avrupa Atletizm Birliği'nin onayladığı takvime göre 4 Mart Perşembe günü beş branşta eleme müsabakaları yapılacak. Birinci gün olarak planlanan 5 Mart Cuma ile ikinci gün altışar, kapanış günü olan 7 Mart pazar günü ise 14 final yarışması yapılacak." denildi.

Avrupa Salon Şampiyonası geçen yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenmişti.

2023 yılında yapılacak şampiyona için ise Türkiye Atletizm Federasyonu'nun adaylığı bulunuyor.