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Avrupa Atletizm Birliği toplantısı online gerçekleşti
6 saat önce
Avrupa Atletizm Birliği'nin daha önceden Paris'te yapılması planlanan mayıs ayı toplantısı, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar'ın da katılımıyla internet üzerinden gerçekleştirildi.
Avrupa Atletizm Birliği'nin daha önceden Paris'te yapılması planlanan mayıs ayı toplantısı, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar'ın da katılımıyla internet üzerinden gerçekleştirildi.
Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) Yönetim Kurulu toplantısı, son gelişmeleri değerlendirmek üzere internet üzerinden yapıldı. EA Başkanı Svein-Arne Hansen'in devam eden rahatsızlığı yüzünden katılamadığı toplantıya geçici başkan Dobromir Karamarinov liderlik etti. Toplantıda aralarında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın da bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, ağırlıklı olarak salgın sürecindeki son gelişmeleri ve takvim planlamasını konuştu. Toplantıya bağlanan World Athletics Başkanı Sebastian Coe da üyelerle görüş alışverişinde bulunarak gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Bu yıl EA takvimindeki en önemli yarışma olan Paris'teki Avrupa Atletizm Şampiyonası geçtiğimiz hafta iptal edilmişti. Toplantıda bu konuyla ilgili rapor da üyelere takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 04:11 Kaynak: DHA
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