Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası başladı.

Başkent Kiev'de gerçekleştirilen organizasyonda çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, İtalyan Katharina Fink-Yasmine Hamza ikilisini 21-11 ve 21-8'lik setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Bengisu-Nazlıcan çifti, ikinci turda Almanya'dan Linda Efler-Isabel Herttrich ikilisiyle karşılaşacak.

Çift erkeklerde mücadele eden Mehmet Çapar ile Emre Sönmez, ilk turda Fransız Christo Popov-Toma Junior Popov ikilisine 21-13'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Avrupa Badminton Şampiyonası, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.