Avrupa Badminton Şampiyonası ertelendi

Avrupa Badminton Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-26 Nisan tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın iptal edildiği belirtildi. Şampiyonanın, 2020 yılının son olimpiyat oyunları kota puan müsabakası niteliğinde olduğu aktarıldı.