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Avrupa Badminton Şampiyonası ertelendi
6 saat önce
Avrupa Badminton Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Avrupa Badminton Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-26 Nisan tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın iptal edildiği belirtildi. Şampiyonanın, 2020 yılının son olimpiyat oyunları kota puan müsabakası niteliğinde olduğu aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:07
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