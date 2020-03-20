Avrupa Badminton Şampiyonası iptal edildi - Son Dakika
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Avrupa Badminton Şampiyonası iptal edildi

6 saat önce

Avrupa Badminton Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

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Avrupa Badminton Şampiyonası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-26 Nisan tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın iptal edildiği belirtildi.

Şampiyonanın, 2020 yılının son olimpiyat oyunları kota puan müsabakası niteliğinde olduğu aktarıldı.

Türkiye, Ukrayna, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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