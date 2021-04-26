Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da başlıyor

Avrupa Badminton Şampiyonası yarın Ukrayna'da başlayacak.

Avrupa Badminton Şampiyonası yarın Ukrayna'da başlayacak. Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de gerçekleştirilecek organizasyonda 7 milli sporcu mücadele edecek. Şampiyonada Türkiye'yi tek kadınlarda Neslihan Yiğit, tek erkeklerde Emre Lale, çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, çift erkeklerde Mehmet Çapar-Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem-Emre Sönmez ikilisi temsil edecek. Avrupa Badminton Şampiyonası 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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