Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da başlıyor

Avrupa Badminton Şampiyonası yarın Ukrayna'da başlayacak.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de gerçekleştirilecek organizasyonda 7 milli sporcu mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi tek kadınlarda Neslihan Yiğit, tek erkeklerde Emre Lale, çift kadınlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, çift erkeklerde Mehmet Çapar-Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem-Emre Sönmez ikilisi temsil edecek.
Avrupa Badminton Şampiyonası 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
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